Émission spéciale : “Bien manger, qu’est-ce que cela veut dire pour un étudiant ?”

ATELIER HORS LES MURS DES Rencontres François Rabelais : “Gastronomie pour tous ?”

Vendredi 20 novembre | 11h00-13h00

De nombreux étudiants souffrent de précarité financière. Dans un tel cas, l’alimentation est souvent le premier poste de dépenses sacrifié.

Les conditions actuelles ont nécessité une adaptation de cette table ronde, vous trouverez ici les interviews réalisées.

Kilien Stengel, responsable des Rencontres François Rabelais, IEHCA, Université de Tours

Reportage aux Halles de Rabelais – Site de Grandmont.

Ana Teresa, Hamza et Mohamed, étudiants internationaux, présentent l’association et leur parcours.

Laurine Gobert, étudiante en Master Cultures et Patrimoine de l’Alimentation, Université de Tours

Jennifer Cochou Meillot, Directrice de l’Organisation et des Moyens Responsable de la résidence Hôtel de l’Alternance Association Jeunesse et Habitat

Création sonore LUNCH BOX, réalisée en 2016, avec les résidants des pensions de famille de la Fondation Abbé Pierre de Tours, diffusée à la première édition du festival Une Place à Table.

