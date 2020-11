Reportage – Les commerçants en temps de Click and Collect et de reconfinement

Pendant cette période compliquée, les commerçants restent en activité via le click and collect. J’ai souhaité les rencontrer afin de connaitre leurs attentes, leurs craintes et leurs espoirs.



J’ai donc rencontré des femmes et des hommes qui font vivre leurs commerces ainsi que des consommateurs qui, à leur échelle et avec leurs compétences, mettent des choses en place pour soutenir leurs commerces de proximité.



Vous retrouverez dans ce reportage :



Vincent Péchon, vidéaste à Tours qui a réalisé une vidéo avec des commerçants.



Jean Philippe Simon, qui a créé une page Facebook pour référencer les commerçants ouverts en “Click and Collect”



Joel Hafkin, directeur de la librairie La Boite à Livre, ouverte pendant le confinement.



Laïla Farah, professeur de Yoga à Tours.



Catherine Azoulai, céramiste à Tours, qui a mis en place un large système de drive, les points relais art et artisanat d’art



Sarah Davenne, vendeuse sur internet et à domicile de vêtements, qui va bientôt ouvrir une boutique à Tours.



Merci à eux pour leur participation, et bonne écoute.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre