REVOLUTION 909 – #1 : Les pionniers de l’électronique

Revolution 909, l’émission qui retrace l’histoire de la musique électronique tous les premiers mardis du mois sur Radio Campus Tours de 20h à 21h.

Pour ce premier numéro, Revolution 909 vous propose de découvrir les premiers instruments électriques et électroniques, et de partir à la rencontre des pionniers (et des pionnières !) de la musique pour machines, de ces doux-dingues de la musique savante du début du XXe siècle.

Émission diffusée le 10/11/2020

https://www.radiocampustours.com/media/podcast/revolution909/revolution909.mp3

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre



PLAYLIST DE L’ÉMISSION

Clara Rockmore – The Swan (1976)

Charles Wuorinen – Time’s Encomium (1969)

Johanna M. Bayer – Music of the Spheres (1938)

John Cage – Imaginary Landscape No. 1 (1939)

Pierre Schaeffer & Pierre Henry – Symphonie pour un homme seul – Prosopopée 1 (1949-50)

Delia Derbyshire – Doctor Who Original Theme (1963)

La Monte Young – Pre-Tortoise Dream Music (1964)

Wendy Carlos – Air on a G String (1968)

Les p’tits morceaux de fin

Wendy Carlos – William Tell Overture (Abridged) (1971)

Delia Derbyshire – Pot au Feu (1968)

Danny Brown – When it Rain (2016)