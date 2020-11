Sortez! – click and Collect à la parenthèse

Aujourd’hui, dans cette nouvelle émission de Sortez!, nous discutons avec la Parenthèse de Ballan-Miré. Et c’est ça responsable, Hélène Durand, qui nous explique le système de click and collect, mis en place ici depuis le début de ce re-confinement.



Juste avant cela, vous retrouvez un extrait d’une interview déjà réaliser avec la Parenthèse, pour vous permettre de resituer le fonctionnement de ce lieu.



Et pour finir, une nouvelle chronique Arte Radio, D’Olivier Minot, sous le nom de Dépêche! . ET cette semaine, il nous parle de ce re-confinement!

