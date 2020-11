Crossover – Prophylaxie bimensuelle

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour une prise en charge cosmopolite et pluridisciplinaire afin de dissoudre ces graisses et ce glutamate de sodium dont tu te gaves depuis l’annonce du reconfinement. Je vous garanti qu’à la fin de cet épisode vous serez la muse d’un grand artiste, mais assurez-vous qu’il ne s’agit pas d’un taxidermiste.



Introduction avec l’un des parrains de notre émission, Fela Kuti, autant dire que la distanciation sociale ce n’était pas son truc. Instantané énergique avec l’extension deep funk du collectif Vulfpeck, le goupe The Fearless Flyers et 3 extraits de son dernier album; le soukouss conscient des Yatoupas nous mènera jusqu’à un soukouss plus délié, 2 extraits du 3e volume des compilations Mbote Na Beno. Séquence orientalisme 2.0 avec ce focus arabe qui prouve que pour épater les filles, il n’est pas nécessaire de prétendre gagner un concours de bras d’honneur mais peut être qu’il suffira de playbacker ces belles chansons d’amour au fumé funky. Focus sur la collection été-automne 2020 à São Paulo avec quelques spécimens de la scène toujours proactive de cette gigantesque mégalopole, notamment le guitariste Caio Chiarini. Ben Gomori et son électronisme tropicale vous donnera l’assurance suffisante pour traiter votre n+2 de “misérable chefaillon tout juste bon à récurer les fosses d’aisances”. La réédition d’un album mythique -Edson Frederico e a Transa- nous portera vers une cloture tout en torpeur. La vrai fin avec le collectif rançais Souleance et sa requalification des musiques cosmopolites.



Un conseil avant de se quitter : ne vous vantez pas trop d’être un membre des Crips.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

La playlist de l’émission :

Fela Kuti – Jeun Ko Ku

The Fearless Flyers – The Birdwatcher

The Fearless Flyers – Adrienne & Adrianne

The Fearless Flyers – Nate Smith Is The Ace Of Aces II

Les Ya Toupas du Zaïre – Marche Des Esclaves

Les Ya Toupas du Zaïre – Mbandaka

Orchestre Kiam – Memi

Orchestre Lipua Lipua – Mbondo

Ahmed Fakroun – Nisyan

Raïna Raï – ZIna

OUiness – Ma’a Ibnat

Raja Zahr – Give Me Disco

QN Quarteto – Reb

Luana Carvalho – Dia Seguinte

Tamara Franklin – A Rosa & O Cravo

Pipo Pegoraro – Antropocosmico

Caio Chiarini – Insanna

Ben Gomori – Denya

Ben Gomori – Sibou Odia

Edson Frederico – Tava Mais Não Tava

Edson Frederico – O Gas

Edson Frederico – Ginga, Gira Girê

Edson Frederico – Garota de Copacana

Edson Frederico – Babuino

Souleance – Sulette

Souleance – Disco Séga