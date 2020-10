Retrouver le podcast de l’émission du lundi 26 octobre aux côtés de Ady & The Hop Pickers qui venaient nous présenter leur musique et nous parler de leur premier album Are You Ready Guys ?, sorti le 23 octobre 2020.



Un Ghettoblaster très rock’n’roll donc avec un petit live en direct de nos studios en toute fin d’émission !

