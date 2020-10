https://www.radiocampustours.com/media/podcast/ABCDveg/ABCDVEG261020.mp3 Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Au sommaire de ce quatrième épisode : une chronique sur les conséquences environnementales de l’élevage ; une autre sur la pratique du sport et du végéta*isme ; une présentation du livre “Solidarité animale : défaire la société spéciste” de Axelle Playoust-Braure et Yves Bonnardel, et de la BD “Algues vertes, l’histoire interdite” de Inès Léraud et Pierre Van Hove.