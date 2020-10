Sortez! – Anim’Asso avec REV et l’Assolidaire

Dans cette nouvelle émission, “Sortez!” laisse la place à Anim’Asso! En effet, les volontaires en service civique d’AnimaFac, Merlin et Léna (aka Tic et Tac, McFly et Carlito…), vous cocoterons chaque mois une émission spéciale de “Sortez!”, dédiés aux associations étudiantes!



Et dans cette première émission, Ils ont décidé de vous présenter AnimaFac, leur association, bien connue au sein des différents campus de la ville de Tours.



Nous avons ensuite eu la présentation de REV, le Réseau Engagé des Volontaires, par Madeline, jeune membre du Bureau de cette association.



Puis Lauréline, de l’Assolidaire Tourangelle, nous a présenté cette toute jeune association étudiante.



Bonne écoute, puis rendez-vous le 17 novembre pour une nouvelle émission d’Anim’Asso!

