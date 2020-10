Reportage – en passant par le Planitas…

Photo : compagnie PihPoh

Le Planitas – Incroyables Comestibles



“Le jardin Planitas au Sanitas est un espace public ouvert à toutes et tous, où nous cultivons en collectif des plantes potagères, des fruits ou des fleurs à manger, où tout le monde a la possibilité de jardiner et surtout de cueillir ce qu’il veut”

Le jardin des Incroyables Comestibles du Sanitas (jardin Theuriet, en face de la pépinière Artefact à Tours), est une idée d’Aurélie Thomas, habitante du quartier. Ce projet est accompagné par Meryl Septier, paysagiste et jardinière, et Paul Huguen, menuisier.

Un mercredi d’octobre, nous y venons voir de plus près !

