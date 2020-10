MultiCampus #1 – Vie Nocturne Et Aménagement Urbain

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

1ere émission MultiCampus de la saison avec RC Tours, C-Lab, RC Lille et Radio Campus Lorraine!

Au programme :

Le Tour Des Campus

Reportage sur la vie festive des villes avec une interview d’un gérant de boite de nuit et d’une association étudiante.

On débattra de l’aménagement urbain de nos villes : piétonisation et pistes cyclables

Enfin on partira à la découverte d’un artiste circassien en période de Covid.