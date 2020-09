De Buena Onda X Crossover – 19 juillet 2020 – 1er Congrès des Vétérans de la Monde Musique

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Voyage dans le temps et l’espace mondial pour la plénitude du lol, du love et du mdr. Et mÍme que si on est chaud y’aura du ptdr, des tentatives foireuses d’analyses géopolitiques et pleins de ;)). Pour ce premier congrès des chemises imprimés fleuris, tropicaux trop serrés et des shorts taille basse (bah ouais c’est l’été, la ceinture fond).

Aujourd’hui, et pour tout l’été, première mondiale, exclusivité transfrontalière, avec la rencontre, le meeting, le clash, la rencontre entre les 2 Émissions du dimanche soir sur l’antenne de Radio Campus Tours : De Buena Onda et Crossover.

Début parfait avec le duo Sam Mangwana et Franco pour du soukouss coopératif. Poursuite du soukouss pour marquer le tempo de cet incroyable meeting. Virage en ethiojazz avec le dernier album du maitre Mulatu Astatke chez Gogo Records suivi de la colombienne Toto La Momposina. Enchainement Sud-Américain pour la Colombie cumbiesque qui sera suivie par un extrait de l’unique album du cap verdien Manino Ma. Focus sur celui qui fut surnommé le Homère Brésilien Dorival Caymmi, ici premier aperçu de ses standards. Versant Électronique de la Colombie 2.0 avec l’actualisation des rythmes de cumbia par la jeunesse impétueuse du pays. Le Bénin, pays pivot de la culture musicale africaine, sera mis en avant via les volcans du Bénin et l’incontournable maestro Antoine Dougbé. Terminus antillais avec le Ry Co Jazz et son singulier mambo, puis le zouk love d’Elin Corvo. Final avec la sortie de la réédition du Maguidala de Pedro Lima, grâce au travail d’archéologie musicale de DJTom B aka le ministre de la lusophonie.

Franco & Sam Mangwana – Coopération

African System Orchestra – Bikoko

Fantastic Tchico – OpÈration Soukouss

Mulatu Astatke & Black Jesus Experience – To Know Without Knowing

Toto La Momposina – Oye Manita

Carmelo Torres y Los Toscos – La Negra Tulia

Carmelo Torres y Los Toscos – Teofilo El Gaitero

Maninho Ma Voz Di Sanicolau – Fundo De Maré

Dorival Caymmi – Saudade de Bahia

Dorival Caymmi – Maracangalha

Dorival Caymmi – O Que E Que A Baiana Tem

Dorival Caymmi – Promessa De Pescador

Dorival Caymmi – Morena Do Mar

Rodrigo Gallardo – Agua De La Tierra

Thornato & Grupo Taribo – El Oro De La Tolita

Gaiteros De San Jacinto – Maestro ToÒio Garcia

Les Volcans du Bénin – Oya Ka Jojo

Antoine Dougbé – Ma Won Min Tow Leo

Le Ry-Co Jazz- Mambo Ry Co

Le Likembé Geant – Bika Nzanga

Elin Corvo – Super Light

Pedro Lima – Lionensi et Tindadji