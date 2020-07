Mix Ed Lincoln proposÃ© par Fred 16.07.2020

Jeudi soir c’était Fred qui vous proposait sa sélection musicale Ed Lincoln e seu Fantastico Orgão :

Ed Lincoln, c’est ton voisin pianiste qui vient de brancher son tout nouveau clavier sur secteur et se lance dans une exploration totale. C’est un type qui a 20 ans dans les années 60, qui écoute Voice Of America en boucle. Il ne veut surtout pas devenir banquier, assureur ou vendeur de de bagnole et encore moins militaire. Il est alors journaliste le jour et contrebassiste la nuit. Un soir il découvre l’orgue Hammond.

Pas manchot sur son dentier, Eduardo Lincoln Barbosa de Saboia participe à la bande sonore de l’après guerre, où la teuf, le divertissement permanent et la jouissance sans entrave constituent les 10 commandements de la jeunesse dorée (donc blanche) d’un pays en plein réveil socio-économique, dopé par la massification culturelle.

Assez coquin et hyperactif, il utilise pléthore de pseudonymes : Don Pablo de Havana, Les 4 Cadillacs, The Lovers, De Savoya, Ed Kennedy, Claudio Marcelo, Danny Marcel et accompagne des chanteurs célèbres de l’époque ; ceux aux 64 dents immaculées et parfaitement allignées, au brushing amidonné et aux MST encore inconnues aujourd’hui.

Sa marque reste cet orgue virevoltant, ce rythme frénétique, le thème appuyé, sous un emballage tantôt bossa, exotica ou jazzsamba. Son empreinte est indémarquable du Brésil des 60’s.

Moins connu que les Tom Jobim, Joao Gilberto, Gilberto Gil, Baden Powell etc… il n’en reste pas moins l’un des mythe de ce pays continent.

– Ed Lincoln – Eu Vou Tambem

– Pedrinho Rodrigues – Tem Que Balançar

– Ed Lincoln – Eu Não Tenho Onde Morar

– Ed Lincoln – Falaram Tanto De Você

– De Savoya – O Pai Dela

– Ed Lincoln – Vou Andar Por Ai

– Silvio Cesar – Agarre Seu Homem

– Ed Lincoln – Deix’Isso Pra là

– Ed Lincoln – Leçon De Baion

– Ed Lincoln & Orlann Divo – Palladium

– Ed Lincoln – Sacy Perere

– Ed Lincoln – São Salvador

– Orlann Divo – Onde Anda O Meu Amor

– Walter Wanderley – Telefone

– Ed Lincoln – The Blues Walk

– Orlann Divo – Não Faz Isso Não

– De Savoya – Caramba… Galileu Na Galileia

– Ed Lincoln – Se Correr O Bicho Pega

