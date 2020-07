Mix Coups de Coeur 2020 proposÃ© par Mathilde – 07.07.2020

Ce soir c’est Mathilde qui vous proposait sa sélection spéciale Coups de Coeur 2020 :

– Black Beanie Dub – Militant

– OBF & Nazamba – Hot Beer

– Jim Murple Memorial – Skankin The Night

– Supergombo – Alien Felines From Beyond The Galaxy

– Steam Down – Free My Skin

– Galaxy – Disco Funk

– AMAMI – Ivory

– Al Qasar – Gnawi

– Pongo – UWA

– PEROKE – Deadly Kiss

– Kasbah – Divane

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

