On vous parle de Coverama dans le Ghettoblaster

Axel Nadeau était mon invité ce soir dans le Ghettoblaster pour venir nous parler de Coverama, livre réunissant cinquante des nombreuses pochettes d’albums tourangeaux parus ces dix dernières années.



La création de cet ouvrage est financée par un paiement participatif KissKissBankBank ouvert depuis une semaine et ce encore durant une vingtaine de jours. On vous conseille chaudement d’aller y participer, de belles contreparties ont été prévues pour les contributeurs/trices !



Par la suite, les bénéfices de ces ventes serviront à soutenir les musicien-nes locaux via les dispositifs Coup D’boost, Suprême LTM, et Télescope.



Pour plus d’informations sur les albums présents dans ce livre et sur le projet en lui-même, retrouvez le podcast de l’émission juste ici :

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre