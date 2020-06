Maggot Brain – La Loi Et Le Désordre

26 juin 2020

“Bowels of the devil/ Let me tell you what the muthafucka eats/ Its stomach’s filled with lost souls/ Guts made out of steel and concrete” extraits du morceau “Bowels Of The Devil” de BODYCOUNT. Emission pacifique, aussi raisonnable qu’un fête de la Musique déconfinée sur la place Thiers (enfin Jean Royer), où on évoque Michelle Alexander, Kam, Paris dans le texte ( non anglophones s’abstenir je le crains). Le temps de la “grande” réflexion n’est pas encore venu, mais on vous conseille le documentaire ( Netflix) “13th Amendment/ Locked Up In The Land Of The Free” (2016) qui parle des liens entre esclavage, “guerres contre la drogue” de Reagan/ Bush, incarcération de masse (concernant plutôt les minorités visibles), criminalisation de la jeunesse noire ( plus de jeunes incarcérés que de jeunes à la fac…), projets de loi élaborés afin justement d’augmenter la population carcérale…Au programme musical, Yaniss Odua, 4 Skins, Ice Cube, Bodycount, Kam, G Wax, Ohio Players, Fishbone, La Cellule, Paris & Public Enemy, Strychnine…”C’est sans issue, c’est une génération de vaincus” (STRYCHNINE)

