Crossover – 14 juin 2020 – Les masques tombent, les rictus s’élèvent

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Voyage dans le temps et l’espace mondial après ces 3 mois de science fiction, où l’esprit s’est peu à peu flÈtri, le corps s’est notablement adipé et la colonne s’est rigidifiÈ, pour relancer la machine à fluides et nous rejoindre dans une forme de vitalisme post apocalyptique. Ouf, nous sommes -pour el moment- sauvés.

Début en phase avec le mouvement Black Lives Matter par le collectif Theatre West qui dÈjà en 1972 posait des mots forts sur ce que vivait la communautÈ afro-amÈricaine; poursuite en Afrique de l’Ouest avec de l’afrodisco et du makossa; pause avantgardiste avec le collectif Synchro Rhytmic Eclectic Language; le titre de soukouss de rigueur qui -une fois n’est pas coutume- se montre plutôt mélancolique; passage outre atlantique pour le BrÈsil funky des 70’s avec un finish avec l’icône Jorge Ben. Autre icône, le transcendantal James Brown, le godfather of la gymnastique par le funk avec le paroxysme de sa carrière via un medley de 76; dans la thÈmatique des grandes figures afro-amÈricaine avec le poète soul Gil Scott-Heron dont les propos identifiables et qualifiables de littérature posa les jalons d’une réflexion sur la place des noirs aux Etats-Unis, sur le rôle des mÈdias et des reprÈsentations sociales tout en ne se dÈtachant jamais de la singulière histoire de ce pays. C’est la session des icônes avec cette fois-ci une figure fÈministe brÈsilienne et là aussi avant-gardiste : Elza Soares. retour en Afrique avec le malicieux cap-veridien Bana et son clin d’oeil à une favela de Lisbonne (le quartier nord de pontinha) le titre Pontin Pontin; toujours dans l’insularité, cette fois-ci francophone avec les antillais Cyril Diaz, puis Max Rambhojan, puis Roland Louis. Au re voir avec le manifeste portÈ par le rapper carioca Marcel D2, accompagnÈ par Gilberto Gil : Resistencia Cultural.

ThÈ‚tre West – Children Of Tomorrow’s Dream’s

Orchestre Polyritmo – Moulon Devia

Pierre Diddy Tchakounte – Yak’nou

Pierre Diddy Tchakounte – Soul Magabe

Synchro Rhythmic Eclectic Language – Pasto

Les Mangelepa – Nyako Konya

Eduardo Araujo – Madrugada

Erasmo Carlos – Grilos

Getulio Braga – Meu Pai ObaluaÍ

Jorge Ben – Berenice

James Brown – Get Up Offa That Thing / Release The Pressure

Gil Scott-Heron – We Almost Lost In Detroit

Gil Scott-Heron – The Revolution Will Not Be Televisied

Gil Scott-Heron & Makaya McCraven – I’m New Here

Elza Soares – Primeiro Eu

Elza Soares – Lendas E Festas Das Yabas

Elza Soares – Meia Noite J‡ E Dia

Elza Soares – Malandro

Bana – Pontin Pontin

Cyril Diaz & His Orchestra – Taboo

Max Rambhojan – Tou’t Jou pa Min’m

Roland Louis – Play The Fool

Marcelo D2 & Gilberto Gil – Resistencia Cultural