Maggot Brain – Alles Gefährlich

En espérant que mon allemand ( la langue, pas le préfet gauchiste que nous aimons tous) soit encore à la hauteur après 32 ans d’absence sur le plan international ( comme un joueur camerounais payé en temps et en heure et motivé pour remporter une compétition, pas faire du tourisme..cela dit on peut remplacer joueur par, euh……délégué administratif, et “camerounais” par, euh….”subsaharien”? “brésilien” surtout ces temps-ci? mais nous nous égarons). Buvons un peu de CoroCENSORED (avec modération) et repartons du bon pied. “Tout ce qui est dangereux”, en substance, pour la traduction…Deux mois trop tard peut-être, un programme autour des germes, des cataclysmes, du péril, de la new wave, du post punk, de la cold wave, du goth rock, de la synth pop… Avec des intrus comme Newcleus ( electro funk/hip hop) et surtout Kreator ( thrash teutonique extraordinaire, à l’époque du moins). Sinon, vous avez droit à Zelda ( post punk japonais), Killing Joke, Gang Of Four (on ne les présente plus j’espère), The Belle Stars ( la suite des Bodysnatchers, groupe féminin Two tone ska), Altered Images, Martha & The Muffins, The Human League, Aural Exciters, As Mercenarias ( Brésil). “Les sanglots longs des violons blessent ton esprit d’une langueur monotone” désolé Verlaine…