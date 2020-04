EN ATTENDANT QUE LE MONDE CHANGE – ÉMISSIONS DU 13 AU 17 AVRIL

Du lundi au vendredi à 11h30 et 16h30, la dream team de Radio Campus Tours partage avec vous ses astuces anti-morosité, son savoir-faire culinaire, ses coups de cœur, et son incroyable humour. Présentée par Jean-Pierre et Philippe. Épisodes 15 à 19

