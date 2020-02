Emission spéciale – Journée Portes Ouvertes à l’IUT

Retrouvez les interview réalisées par l’équipe Radio Campus Tours le 8 février en direct du beau studio radio de l’IUT de Tours ! Étudiants et enseignants viennent vous présenter leurs filières et les projets en cours.

Radio Campus Tours remercie tous ses invités et le service audiovisuel de l’IUT.

Yves Raingeaut – équipe de direction de l’IUT https://www.radiocampustours.com/media/podcast/emission_spe/2020_jpo_iut/jpo2020_1_raingeaut.mp3

Génie Électrique et informatique industrielle – Frédéric Cayrel , chef de département .

Génie Biologique – Corinne Taste, chef de département et 3 étudiants (1 par option de DUT)

Focus projet GB: défi bière Projet GB/TC : David Violleau (GB), Sam Baron, Noé Grélard, Baptiste Charon Margaux Bourlon (étudiants TC)

Formations comptables – Jean-Pierre Chevalier – Xavier Aparicio

https://www.radiocampustours.com/media/podcast/emission_spe/2020_jpo_iut/jpo2020_5_gea.mp3

Info Com- Grégoire Halbout et 4 étudiants (2 options + 2 licences pro) – Les projets tuteurés

Focus projet Info Com – Grégoire Halbout et 1 étudiant, Ryan Doreau- Journée Com Institutionnelle

Association vie étudiante – Tech de Co: Claire Chambar et Garance Lantuas

Le BUT – Bachelor Universitaire de Technologie

La Formation continue – Annie Damiens

Gestion des Entreprises et des Administrations – Patrick Aymar

TC – Céleste George et Anne Laure Sweiker

TC2A – Amélie TIZON (chef de département) + Chloé MASSE (1ère année) et Corentin CRAND (2e année)

Focus projet TC TC2A GEA // TC: Hugo Chabot et Emile Perreau

– TC2A : Chloé MASSE et Corentin CRAND

Apprentissage – Nathalie Souriou responsable de formation en apprentissage et des apprentis : Nora en LP RH

