Le mardi 28 janvier, Tom B était l’invité du Ghettoblaster à l’occasion de la sortie de la compilation LÉVE LÉVE. Cette compilation est la toute première consacrée aux musiques de São Tomé et Principe des années 70 et 80.



LÉVE LÉVE est sortie chez Bongo Joe Records le 31 janvier dernier et c’est à écouter sans modération !



Pour réécouter l’émission en podcast, c’est juste ici :

https://www.radiocampustours.com/media/podcast/ghettoblaster/Ghettoblaster_TomB.mp3

