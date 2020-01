La Méridienne – Vanasay Khamphommala

Performeur et dramaturge, Vanasay Khamphommala propose une création imaginée avec Théophile Dubus dans le cadre du Festival Désir… Désirs : Le Bain de Diane.

Le Bain de Diane au Musée des Beaux-Arts de Tours, 24 janvier, 18h30 et 19h15



” La Compagnie Lapsus chevelü présente une performance théâtrale et musicale au musée des Beaux-Arts de Tours, inspirée du tableau “Le Bain de Diane” d’après François Clouet.



Imaginée par Théophile Dubus et Vanasay Khamphommala, cette pièce évoque une nymphe échappée du tableau, qui voudrait y rentrer, mais qui ne veut pas exposer sa nudité aux regards des spectateurs.

Les artistes entreprennent ici une réflexion autour de la question du désir (de voir), de la nudité et de sa représentation, de l’écart entre le fantasme et la réalité. “