Fatma Gassama, volontaire en Service Civique au 13 et Kokou Senavon artiste peintre et sculpteur , nous présentent l’exposition à venir Galerie Neuve, au Sanitas, du 6 au 15 décembre 2019.

Playlist de nos invités : Bella Bellow, Denyigban et Blewu – Kokoroko, Abusey Junction, We out there

