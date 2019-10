[Émission spéciale] – Quartier Libre Festival – Vendredi

Si vous connaissez Radio Campus Tours et Nove Nove Cinco, vous connaissez le Quartier Libre Festival !



Mais si ! Ce super festival du 4 et 5 octobre 2019 !



Bon… Pour ceux qui n’auraient pas suivi, le récap’ c’est par ici !



Pour débuter, qui de mieux que Julien de Nove Nove Cinco pour nous présenter leur festival ? Lui-même !



C’est ensuite La Chimba qui à ouvert le couplet des interviews ! Un groupe tourangeau qui explore le répertoire de la Cumbia dite « Chicha » , ce style provient principalement du Pérou et date des années 60 et 70 :



Viens le tour de ceux que beaucoup attendaient, j’ai nommé : GUTS !

DJ / Producer / Beat-Digger , ils sont venus enflammer nos ondes avant de mettre le feu au chapiteau !



Nous avons ensuite reçu Sylvie des Mijorettes , l’une des animations de ce Quartier Libre Festival !

L’armée de majorettes qui luttent contre la grisaille !



C’est au Raoul Jazz Clan de se joindre à nous sur notre super plateau !

Aux frontières du jazz, du slam et du hip-hop, le trio piano/rhodes, basse, batterie, ils nous enivrent d’une poésie scandée !



Mesdames et Messieurs, retour du terroir avec le Collectif Les Mauvaises Herbes :



C’est un moment remplie de surprises qui nous attend ensuite avec une interview remplie de monde en compagnie de Taïma Project et du Système Dés’calés :



La fête n’est pas fini et les invités le savent bien !

C’est autour de Unverse Classics et du groupe de HIP-HOP / FUNK selector Midnightt Selekta d’être avec nous :



C’est DjeuhDjoah & Lieutenant Nicholson qui sont ensuite venu apporter joie, bonne humeur et musique sur notre plateau.

Remuer méninges et orteils est un délice à l’écoute de DjeuhDjoah et Lieutenant Nicholson

On termine ce vendredi soir en beauté avec RAKOON qui était avec nous ! Quelle chouette façon de clôturer notre émission de ce vendredi :



