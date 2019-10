Sortez! – Club de sabre Japonais

Nous étions en compagnie de Ramon et Clémentine, deux enseignants du club de sabre japonais de Crotelles.



Ils sont venu nous parler de l’ histoire du sabre japonais, de leur club et plus principalement du Iaido, une pratique physique et spirituelle issue des arts de combats des samurais.

Utilisant le Katana (sabre japonais) comme arme mais aussi comme prolongement du porteur de l’arme.



Retrouvez toutes les informations sur leur site, et n’ hésitez pas à venir à Crotelles le 30 novembre pour la journée d’ inauguration du club, avec démonstration à la clef!