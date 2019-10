La Méridienne – A votre santé, avec l’Inserm !

Pour ouvrir l’émission, un sketch inspiré par les 2 minutes du peuple, par Alissa et Samuel. Puis Claire Wardak et Elsa Tavernier présentent l’événement “A votre santé avec l’INSERM !”, un cycle de 5 mini-conférences le 10 octobre 2019, salle Senghor, rue de la Préfecture, à Tours. Cet événement s’inscrit dans le cadre de la fête de la science, du 5 au 13 octobre 2019, événement national.

Elsa Tavernier intervient dans la mini conférence : “Connaissez-vous les essais cliniques ?”, avec les Dr. Agnès Caille, et Sophie Leducq (Inserm UMR 1246/Université de Tours)

Playlist : David Bowie, Space Oddity; Melody Gardot, Les Etoiles; Liv Monaghan, Broken Hotel Room

“ Créé en 1964, l’Inserm est un établissement public à caractère scientifique et technologique, placé sous la double tutelle du ministère de la Santé et du ministère de la Recherche. Dédié à la recherche biologique, médicale et à la santé humaine, il se positionne sur l’ensemble du parcours allant du laboratoire de recherche au lit du patient. Sur la scène internationale, il est le partenaire des plus grandes institutions engagées dans les défis et progrès scientifiques de ces domaines.”