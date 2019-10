Les Etudiants Relais Santé interviendront dans la Méridienne un lundi par mois ! Aujourd’hui, vous saurez toutes les démarches à faire pour vos soirées étudiantes, et tout ce que les ERS peuvent vous proposer pour réussir votre évenement. Retrouvez également une nouvelle chronique de nos médiathécaires passionnées de bande dessinée : Véropée et Julia Wertz au programme du jour.

Playlist : Dorothy Ashby, They Might Be Giant; Mélissa Laveau

