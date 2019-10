Sortez! – QUARTIER LIBRE !

L’émission spéciale autour d’un festival incroyable est là !

Julien, Jeremie et Valerian de Nove Nove Cinco ( que l’on ne présente plus !) sont venus nous annoncer un beau programme !



Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre



Deux jours d’ambiance de folie à prévoir le 4 et 5 octobre !

3 scènes, de multiples ambiances, des rencontres inter-assoc.



Mais ce n’est pas que pour les étudiants ! Les familles sont aussi les bienvenues : spectacles pour petits et grands !



Si le festival s’appelle Quartier libre, ce n’est pas pour rien ! 3 quartiers seront présents : un quartier bien-être, un quartier jeux, et bien évidemment le quartier général



Et comme si tout cela n’était pas suffisant : ce festival compte énormément sur l’éco-responsabilité ! Favorisez donc le vélo !





Toutes les infos sur la page Facebook et le site de la billetterie !