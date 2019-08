Maggot Brain – Blackboard Jungle

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Titre trompeur car on n’a pas pu faire allusion au film “Graine De Violence” ( la version hexagonale du film “Blackboard Jungle”) dans cet épisode maggotique. Mais on a pu brièvement parler du film ” The Girl Can’t Help It” aka “la Blonde Et Moi”, avec Jayne Mansfield, et évoquer le public des concerts rock des années 60, en Belgique.. Vince Taylor est perçu comme médiocre par rapport à Johnny Halliday, ça en dit long..certaines sont, il est vrai, venues twister, pas “rouler et balancer”.. ceux qui s’agitent trop sont perçus comme délinquants ou proches de la déperdition..ah le rock’n’roll! Par contre les jeunes Belges, eux, citent (et apprécient) les (vrais) pionniers du rock’n’roll, à savoir Fats Domino et Ray Charles..enfin certains pionniers. Avait-on les mêmes réactions en France? Mais encore? Et bien nous passons du Bo Diddley, Little Richard, Bluecats, Stray Cats, The Ol’Bry, David Hill, Les Vautours, Misdfits, Hollywood Brats, The Clingers…