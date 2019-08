Jazz Story | Émission du 9 juillet 2019

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Timelord de Sarah Tandy sur l’album Infection In The Sentence

The Meeting de Deep Jazz sur l’album The Meeting

Pacific Memories de Fenomenon sur la compilation New Jazz Deluxe Vol.1 Disc 2

People Pleaser (feat. Tia Fuller) de Melissa Gardiner sur l’album Empowered

The Trainer Suffle de Blue States sur la compilation New Jazz Deluxe Vol.1 Disc 2

Ubermensch de Nim Sadot sur l’album Nim Quartet II

Caravan de Eddy Louiss & Michel Petrucciani sur l’album Le Petit Journal Montparnasse

Daphne de Biréli Lagrène sur l’album Le Petit Journal Montparnasse

Bastian Bouchardon

Yann Prudhomme