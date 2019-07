LJDH – Detonacion

Épisode du 17 juin 2019

C’est un titre du dernier album en date de MASSACRE 68, “El Muro”, qu’on a diffusé bien sûr…on reste au Mexique, mais loin du death metal (enfin pas si loin puisque l’on joue du Anarchus aussi) local pour cette fois. Au programme, du punk de la même époque, grosso modo, avec Atoxxxico, Massacre 68, Solucion Mortal, Antisociales ( qui reprennent le “Last Rockers” de Vice Squad), ainsi que des groupes nettement moins connus comme Empirismo, Atheos, Desobediencia Civil. Julius Channel et Emmanuel Morgane se permettent quelques écarts avec TSOL ( Californie), Dose Brutal, Colera ( Brésil), Alerta Roja ( Argentine), Subterranean Kids, Decibelios ( Espagne), et on salue le groupe Gilgamesh!