REGGAE STORIES 20-06-2019 – A TRIP TO 1979 AND A DIGITAL SELECTION

Émission du 20 juin 2019

01/ CULTURE – INTERNATIONAL HERB

02/ – JAH RASTAFARI

03/ – I TRIED

04/ BARRY BROWN – BIG BIG POLLUTION

05/ – HEY LITTLE GIRL

06/ PETER TOSH – MYSTIC MAN (LONG VERSION)

07/ – THE DAY THE DOLLAR DIE

08/ THE CONGOS – DAYS CHASING DAYS

09/ * – YOUTH MAN

10/ GREGORY ISAACS – UNIVERSAL TRIBULATION

11/ – DOWN THE LINE

12/ FREDDY MC GREGOR – WE GOT LOVE

13/ – SITTIN IN THE PARK

14/ – ZION CHANT

15/ – TIN SOLDIERS

16/ AND PAPA SAN – JOY IN THE MORNING

17/ GREGORY ISAACS – SLOW DOWN

18/ AND LADY PATRA – LATE DATE

19/ TONY REBEL – SWEET JAMAICA

20/ ** AND MARCIA GRIFFTHS – TREAT ME LIKE A LADY

21/ ** AND BERES HAMMOND – RESPECT AND HONOR

22/ BUJU BANTON AND BERES HAMMOND – PULL IT UP

23/ BARRINGTON LEVY AND CUTTY RANKS – DANCEHALL ROCK

24/ BEENIE MAN AND SILVER CAT – OH JAH JAH

25/ ELEPHANT MAN AND JAGWA – PARTY LIKE THIS

26/ CAPLETON – CLEAN HANDS

27/ – CAN’T SLEEP AH NIGHT

28/ ANTHONY B – ONE THING

29/ – STRONGER

30/ SIZZLA – MIND OVER MATTER

31/ JUNIOR KELLY – LOVE SO NICE