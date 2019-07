Ménage-toi Simone #6

Avant une pause estivale bien méritée Merlin, Romane, Ophélie, Mathis et Anaïs sont au rendez-vous pour une sixième émission de “Ménage-toi Simone !”. On commence comme d’habitude avec un tour d’horizon des actualités, l’occasion de revenir sur l’action du Réseau Engagé des Volontaires sur le festival Aucard. L’équipe s’est ensuite lancée dans une discussion pleine de digressions autour de la représentation du féminisme dans les médias. Vous retrouverez aussi nos coups de coeur, la rubrique “Tout n’est pas perdu” ainsi qu’un nouveau “Comment répondre à tonton relou” proposé par Anaïs.

N’hésitez pas à nous faire vos retours via la page facebook du “Réseau de Simone” et à visiter notre blog www.lereseaudesimone.fr !

Nos coups de coeur :Dope Saint Jude, artiste repérée à Aucard.BD “Pénis de table” de Cookie Kalkair et “Sous les bouclettes” de Mélaka & GuduleLa pièce de théâtre “Spéculum” vue aux Années Joué