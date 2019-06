Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

De Buena Onda #7: Timote

Nous avons eu l’honneur et le plaisir de recevoir cette semaine dans notre émission l’artiste et compositeur argentin Ricardo Rubio

Ricardo Rubio nous amène dans son village d’origine: Timote, village de la Pampa où il grandit et fait grandir sa passion par le folklore latino-américain.

Les morceaux sélectionnes par Ricardo ont été:

Eduardo Falu – Por qué sera que parece

Anibal Troilo – Taconeando

Anibal Troilo – Palomita blanca

Orquesta Julian Plaza – Danzarin

Orquesta JulianPlaza – Nocturna

Atahualpa Yupanki – Los ejes de mi carreta

Alberto Cortez – Castillos en aire

Joan Manuel Serrat – Algo personal

Joan Manuel Serrat – Los macarras de la Moral

Camaron de la Isla – Como el agua

Joaquin Sabina – Y nos dieron las 10

Ricardo Rubio et Marisa Rostom – Adios Nonino

Ricardo Rubio et Marisa Rostom – Tempo de criança

Orquesta de guitarras Dionisio Aguado – Danza ritual del fuego fatuo