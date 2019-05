Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

REGGAE STORIES 23/05/2019

DEEP ROOTS LOVER EIGHTIES & NEWROOTS DANCEHALL THINGS

01/ BARRY BIGGS – LOVE COME DOWN

02/ **** – STOP LOOK LISTEN

03/ ** – GIRL I REALLY LOVE YOU

04/ CARLTON LIVINGSTON – SOWETO

05/ – GIRL I LOVE YOU SO

06/ BERES HAMMOND – IRIE AND MELLOW

07/ EARL SIXTEEN – CRISIS

08/ – GOOD PEOPLE

09/ CORNELL CAMPBELL – YOU ARE MY LADY

10/ * – YOU NEED NO SYMPATHY

11/ DENNIS BROWN – HOLD TIGHT

12/ – I’VE GOT YOUR NUMBER

13/ BARRINGTON LEVY – SHINE EYE GAL

14/ – MINI BUS 15/ EEK A MOUSE – LOOKING SEXY 16/ ** – MODELLING QUEEN

17/ THIRD WORLD – LOVING YOU IS EASY

18/ MARCIA GRIFFITHS – WHAT KIND OF WORLD

19/ KABAKA PYRAMID – REGGAE MUSIC

20/ TARRUS RILEY & MYKAL ROSE – GUESS WHO

21/ ALKALINE – LEVER LOSE HOPE

22/ BOUNTY KILLER – INSEPARABLE

23/ BUJU BANTON – COUNTRY FOR SALE

24/ MARLON ASHER FT MELEKU, PRESSURE & ANTHONY B – OUR LIVES

25/ SIZZLA KALONJI – RASTAFARI REIGN

26/ BUSY SIGNAL – GOT TO TELL YOU

27/ KOFFEE – THRONE

28/ * – TOAST

29/ SHENSEEA – SHENYENG ANTHEM

30/ – STICK AND STONE

31/ SPICE – ROMANTIC MOOD

32/ SHAGGY & NOAH POWA – MONEY UP

33/ BUJU BANTON – BAGGA MOUTH

34/ BUSY SIGNAL – KNOW YOU GOOD

35/ * – WHAT DO YOU SEE

36/ *** – OUT OF MANY