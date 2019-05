Maggot Brain | Le Bal de la Contrescarpe

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Emission du 3 mai 2019

Le Bal de la Contrescarpe

Et oui, dans cette émission sous-titrée accessoirement “journalisme de soumission”, comme AGNTV ou Asie 1, nous aimons parler des sujets qui réjouissent, comme cet anniversaire du 1er mai 2018 qui a lancé l’un des feuilletons socio-politiques les plus prisés, même Netflix n’y avait point pensé, tu vois ce que je pense? Tu vois le pansement? Clin d’oeil à Willaxxx, pour ceux et celles qui se souviennent. Ca donnerait presque envie de se jeter une dose de VIOLATORS dans les oreilles, oui le groupe skunk anglais signé chez No Future records, qui est en train de se reformer avec le duo de chanteurs originel s’il vous plaît! “Rumpa Rumpa Rumpa!” Et danse, danse, danse le bal de la Contrescarpe, ou le bop de la dernière chance pour paraphraser La Souris Déglinguée. Trêve de plaisanteries, émission maggotique (where else) où on mélange post punk, new wave, cold wave et reggae/ska/rocksteady, ce qui donne Altered Images, Martha & The Muffins, Charles De Goal, Belle Stars, Adam & The Ants, Grauzone, voisiner avec Brown Sugar, Jimmy Cliff, Talisman, Rhoda Dakar…c’est rès british au niveau musiques à contretemps, isn’t it? Et en prélude, himmage à Jeff Hannemann et clin d’oeil à Sortilège et S.A. Slayer, que demander de plus?