Jazz Story | Émission du 16 avril 2019

Épisode du mardi 16 avril 2019

Guauanco de Les Gammas remixé par Kyoto Jazz Massive

Nomadic de Grachan Moncur III sur l’album Some Other Stuff

barbar de Ichiro Fujiya & Takeshi Kurihara sur l’album Elephant and a barbar

Guauanco de Les Gammas remixé par The Cinematic Orchestra

Przywitanie S?o?ca de EABS sur l’album Slavic Spirits

Purple Frog de Ichiro Fujiya & Takeshi Kurihara sur l’album Elephant and a barbar

Bastian Bouchardon

Yann Prudhomme