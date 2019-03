Nos trois chroniqueurs, Chloé, Morgan et Louna, nous proposent des chroniques pour nous faire réfléchir sur l’intolérance. On y parle cinéma, séries, LGBT, musique et troubles dys !



En seconde partie de cette émission, vous rencontrerez Alexandre, Lucie, Yanis et Laure, venus visiter notre radio ce matin. Ils vous parlent de l’émission qu’ils préparent dans le cadre d’un atelier radio, et que vous pourrez bientôt entendre sur nos ondes.

