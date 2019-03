Assises du Journalisme – Gloire aux radios associatives !

Ça fait plus de trente ans que ça dure, oui, et que ces médias pour tous et par tous donnent la parole à ceux que l’on entend pas, écoute peu, et font se révéler des futurs journalistes de talent.

On y trouve des bénévoles passionnés, des anciens, des nouveaux, de 7 à 77 ans, des techniciens, des animateurs, des journalistes, des programmateurs musicaux… Les radios associatives se renouvellent constamment, elles sont des lieux citoyens et des lieux d’expérimentation.

Depuis de nombreuses années, le réseau Campus France et ses 27 radios étudiantes est partenaire des Assises du journalisme. Quand 4 radios se mettent autour des micros, ça donne ça :

C’est quoi pour vous Radio Campus ?

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

« Les pauvres, y font aucun effort pour devenir riches ! », Didier Super

Vraiment ? Ce n’est pas l’avis des membres de Salon de Pauvres, bénéficiares du RSA, et qui proposent une émission mensuelle sur Radio Béton. Ils ont pris le micro pour changer le regard sur les personnes en situation de précarité.

Salon de pauvres

