Études Express | La première

Études Express

Émission du samedi 12 janvier 2019

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Dans ce premier épisode, l’ancienne équipe de HEP (histoire, économie, politique) composé de Raphaël, Pauline, Julie et Hadrien, vous propose une nouvelle série d’émission sur la vie étudiante. Dans ce numéro Pauline et Raphaël reçoivent Maxime Marco président de Tours éloquence, association étudiante qui aide à prendre la parole en public et développer un art oratoire. Cette association est à l’origine du “procès Coluche”, on vous laisse découvrir ce que c’est en écoutant le podcast. Vous pourrez aussi écouter la chronique bon plan de Pauline sur les applications notamment pour les étudiants.

Bonne écoute !