On est pas sérieux quand on a 17 ans

On n’est pas sérieux quand on a 17 ans

Épisode du mercredi 16 Janvier 2019

Pour son émission du mercredi 16 janvier 2019, On n’est pas sérieux quand on a 17 ans reçoit une fois encore le festival Désir… Désirs avec la personne d’Anthony Pintens, pour l’occasion de la 26ème édition du festival. Édition érotique oblige, Nicolas le libraire nous a présenté et lu une sélection de poèmes de Guillaume Apollinaire.