On n’est pas sérieux quand on a 17 ans

Épisode du mercredi 09 Janvier 2019

https://www.radiocampustours.com/media/podcast/onestpasserieux/onestpasserieux090119.mp3

Pour sa première édition de l’année 2019, on n’est pas sérieux quand on a 17 ans, l’émission dédiée à la création a donné le micro à Fox Caffrey qui nous a présenté et lu son recueil poétique éponyme. Nicolas le libraire nous a offert un voyage au Japon grâce au livre Tokyo Vice de Jake Adelstein.