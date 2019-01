Reggae Stories | VICTOIRES DU REGGAE 2019 AND 45 TOURS

Émission du jeudi 10 Janvier 2019

01/ BERES HAMMOND – I’M ALIVE

02/ * – LAND OF SUNSHINE

03/ BITTY MCLEAN – TAKE MY HEART LOVE RESTART

04/ LITTLE ROY – CHRISTOPHER COLOMBUS

05/ JAH STITCH – RUN COM

06/ JOHNNY OSBOURNE – WORLD IN A CRISIS

07/ KING KONG FT BURRO BANTON AND PINCHERS – OLD SCHOOL

08/ DENNIS BROWN FT DAMIAN MARLEY – CAN’T KEEP

09/ FT PROTOJE – HIGH GRADE MORNING

10/ FT AGENT SASCO – WASH DEM AWAY

11/ FT JOSEY WALES – HOW LONG

12/ FT BUSY SIGNAL – THE GENIE RUB A DUB

13/ AGENT SASCO FT GLACIA ROBINSON – MAMA PRAYED

14/ FT WAYNE MARSHALL – JOURNEY

15/ ELEPHANT MAN – GOOD GOOD

16/ * – RUDE BWOY SKANK

17/ FT ROLE AND TABETA CSHAE – TOGETHER WE RISE

18/ MR VEGAS – BRING BACK THE REGGAE

19/ ** – WAKADA JAM

20/ HITCHCOCK – LINK UP

21/ JUNIOR KELLY – NEVER CHANGE

22/ BEENIE MAN -ACCIDENT

23/ ANTHONY B – HOME GROWN

24/ ** – OUPS I’VE GOT YOU

25/ ** – CAN’T TEST WE

26/ JOHNNY OSBOURNE AND BURRO BANTON – TRUTH AND RIGHTS

27/ KIPRICH – CERTIFIED MURDERER

28/ LUCIANO – ULTERIOR MOTIVE

29/ CAPLETON – CHERISH NO WRONG

30/ COBRA – DO YOU KNOW

31/ BEENIE MAN – PRAISE HIM

32/ BUJU BANTON – GYAL YOU A DE BEST

33/ – INFORMER FI DEAD

34/ ** – MAMA RULE

35/ SIZZLA – AZANIDO

36/ *** – MIND OVER MATTER

37/ KEN BOOTHE MR VEGAS & ANTHONY B – WHEN I FALL IN LOVE

38/ ELEPHANT MAN – VAMPIRE

39/ WARD 21 FT EGG NOG – DIS BAD MAN

40/ JAH MASON – FIRE

41/ LADY SAW – MAN IS THE LEAST

42/ STEPHEN MARLEY – THE TRAFIC JAM

43/ BUJU BANTON – TRICKS KILL PEOPLE

44/ SHAGGY – BOOMBASTIC REMIX

45/ KING KONG AND DELLY HUNTA – PARO DEM PARO