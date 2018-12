Maggot Brain | Nile Rodgers Files, a prelude

Maggot Brain

Émission du vendredi 14 Décembre 2018

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Tout d’abord, précisons que les Buzzcocks avaient joué à Aucard de Tours en 1995, ainsi que Ludwig Von 88. Ensuite, le concert ou plutôt le mini festival organisé par Riipost Asso, “El Dia De Los Muertos”, 4ème édition, aura lieu le 19 janvier à 19h, Espace Gentiana, avec Impureza, Tetrark, Hecate et When Reasons Collapse. Maintenant on peut revenir à nos moutons, mais avant petit hommage à Pete Shelley, guitariste chanteur des Buzzcocks qui nous a quittés le 6 décembre dernier.

Un peu de jazz et de jazz funk ( Bob James, Bernard Estardy…) pour situer le père Nile, et de la disco ( Kool & The Gang d’une certaine époque, Sheila, Diana Ross). On risque d’en parler dans les épisodes précédents mais le tandem Nile Rodgers/ Bernard Edwards a oeuvré pour Madonna, David Bowie, Duran Duran, INXS, Sheila, bien sûr Sister Sledge…