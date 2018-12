Me Racontez Pas d’Histoires ! | Émission du 12 décembre

Sommaire MRPH #3 / Émission du 12 décembre

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Pour son troisième volet, Me Racontez Pas d’Histoires revient avec une émission exceptionnelle au format original. En étroite collaboration avec le département d’histoire de l’université de Tours, Jérémie Ferrer-Bartomeu a associé les étudiant.e.s de la licence d’histoire à la préparation de l’émission. Découvrez dès mercredi 12 décembre, de 20h30 à 21h30, les trois interviews et les quatre chroniques imaginées et enregistrées par les jeunes historien.ne.s.

L’armée romaine de l’Antiquité tardive : interview de Sylvain Janniard,(MCF Histoire Romaine, Université de Tours) #1

L’armée romaine de l’Antiquité tardive,c’est le sujet de l’interview au long cours de Sylvain Janniard, maître de conférences en histoire romaine à l’université de Tours. Les étudiants ont interrogé l’enseignant-chercheur sur le face-à-face de l’armée romaine et des peuples barbares, sa présence au sein du vaste territoire de l’empire et son armement. L’occasion de mieux connaître cette grande armée qui domina l’Europe durant l’Antiquité tardive.

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Le Centenaire de la Grande Guerre (chronique) #2

Les étudiant.e.s se sont interrogé.e.s, en lien avec l’actualité la plus récente, sur ce qu’implique pour l’État de commémorer son passé Entre mémoire nationale, itinérance mémorielle et polémique sur les usages publics et politiques de l’histoire, ils ont présenté les temps forts de la Mission du Centenaire cet automne 2018.

Diade los muertos : une fête mortelle (chronique, interview) #3

La Fête des Morts, fête pré-hispanique,se déroule le 2 novembre en l’honneur des défunts. Malgré son thème funèbre, elle reste un moment de souvenirs festifs en couleurs et en musique. Dans leur chronique, les étudiant.e.s ont privilégié l’immersion au sein de cette fête pour une compréhension subjective et sensorielle de l’événement,qui sollicite particulièrement l’ouïe, l’odorat ou la vue. Pour en rendre compte, ils ont interviewé deux personnes s’y étant déjà rendues (Tess Colombet et Sergio Delfino Lobato).

Noël fête séculaire,imagerie récente (chronique) #4

Noël, fête intergénérationnelle et mondiale. Les étudiant.e.s reviennent sur les origines de cette fête dont l’essence même a changé au cours du XXesiècle, dans un esprit plus mercantilenotamment.

L’AHUT, faire vivre l’Histoire en dehors des salles de cours (interview) #5

Comment faire vivre l’Histoire en dehors des salles de classe de l’Université ? Les activités d’associations comme l’AHUT, l’Association des Historiens de Tours, permettent de commencer à répondre à cette question. À travers l’interview de Maxime Sennepin et de Valentine Nicko, membre du conseil d’administration et chargée de communication de l’association, vous découvrirez la façon dont l’AHUT fait vivre l’histoire au sein et en dehors de l’université de Tours.

Première campagne d’Italie de Napoléon (création sonore) #6

Les étudiant.e.s ont choisi de présenter la première campagne d’Italie (1796-1797 ) menée par Napoléon Bonaparte de manière originale, sur le mode du récit fiction, la création sonore d’une lettre de soldat autrichien, Alexander, destinée à sa bien-aimée, Anya, suivie d’une discussion entre ce soldat et le Premier consul.

Musique de la Renaissance (interview) #7

L’interview réalisée avec Julie Rangdé, administratrice générale de l’ensemble Doulce Mémoire à Tours vous offre enfin un voyage dans le temps afin de découvrir ce qu’était la musique à la Renaissance. Les thèmes retenus pour l’interview sont les suivants : qui étaient les grands compositeurs de cette période, les interprètes célèbres et les instruments de musique qu’ils utilisaient ?

Prochaine émission : mercredi 9 janvier 2019, de 20h30 à 21h30.