On n’est pas sérieux | Émission du 17 Octobre

Pour son édition du mercredi 17 octobre, On n’est pas sérieux quand on a 17 ans, l’émission dédiée à la création a tenu une édition magazine traitant à la fois du programme culturel Tourangeau et de ce que l’émission réservera à l’avenir à ses auditeurs.

Nicolas le libraire nous a à la fois présenté un roman de la légende Philip K. Dick (Bricoler dans un mouchoir de poche) et présenté une exposition sur le roman d’anticipation ayant lieu à l’espace Jacques Villeret, dans le quartier des fontaines.