Maggot Brain | Chargé de Mission Remaniementale

Émission du vendredi 12 octobre 2018

Oui, pas sûr que le mot “remaniemental”, enfin l’épithète, existe, mais vous aurez compris qu’il y a un lien avec “remaniement”…Non? Alors retournez écouter les interventions de Sonia Mabrouk, Arlette Chabot et autres “grandes journalistes” de référence…comme dirait TRUST, t’as bien raison de bosser 8h, regarder le 20h suffisamment fatigué pour ne rien comprendre à la suite des évènements, mais donner un satisfecit à tous ces grands dirigeants puisqu’on t’a dit justement que ce sont des grands dirigeants, ces messieurs dames “comédies” (qui ne reprendront pas l’avion eux).

Mais ce n’était pas le sujet, une bonne rasade de new wave/post punk/cold wave/ gothic rock/ synth pop, avec des inconnus de mes services jusqu’ici, comme Red Zebra, Berlin Blondes, Turquoise Days, et des choses plus classiques comme Martha & The Muffins, Killing Joke, Joy Division, Cure, The Beat, Samhain, Gang Of Four, As Mercenarias, Modern Guy, Classix Nouveaux, Frustration. Sinon paraît qu’ Elise Lucet était punk dans sa jeunesse, avec Guerlain elle s’est offert un petit frisson RAC alors? Oui, comprendront ceux qui peuvent comprendre, sans aller jusqu’à Fréjus. Je remanie, tu remanies, nous remanions..l’opinion…”Si c’est nous la nation, elle est belle la nation” ( La Souris Déglinguée, 1er album)….