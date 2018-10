Good Morning Tours | Émission du 12 octobre

Émission du vendredi 12 octobre 2018

Émission présentée par Chloé et Margot. Ce matin, Victoria nous a présenté Chrystelle Brua, 1ère femme sacré “meilleur pâtissier au monde” ; Margot nous a parlé de A Star Is Born, Lorane a présenté le flash de 7h30, Clémentine a assisté pour nous à la conférence sur l’intelligence artificielle, Antoine nous a proposé un agenda culturel, Dorian a présenté un nouveau meurtrier, Chloé a présenté les équipes de France féminines, François et Paul nous ont résumé le match de l’EPJT FC la veille, Tanguy a présenté les infos de 8h et Guilhem a inauguré la nouvelle saison des revues de presse.

