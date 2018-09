Découvrez ici le premier podcast de l’émission Paroles de Geek ! Cette semaine on parle retro gaming avec la ps2, technologie avec la mi band 3, espace avec Elon Musk et bien d’autres sujets… A découvrir d’urgence et surtout à commenter !

Rendez-vous le lundi 24 septembre de 20h a 21h pour la prochaine émission !

