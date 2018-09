Crossover | Rentrée XOVR saison 2k18/2k19

Télécharger | Ecouter le podcast dans une nouvelle fenêtre

Crossover, émission du 9 septembre 2018 – Rentrée XOVR saison 2k18/2k19

Voyage dans le temps et l’espace mondial poursuivant notre quête universelle du beau, du bon et du juste… mais avec des doses de légèreté, de blagues plus ou moins subtiles, et surtout de l’impétuosité, de l’ardeur et du groooooove. Aujourd’hui, c’est la rentrée, par conséquent plein de résolutions, des vêtements propres, un rasage de col blanc, un parfum envoûtant et un éparpillement notable dans la sélection.

On commence avec le reggae roots massif des fabuleux californiens de Groundation; l’électrolocale du duo Péroké; une session clin d’oeil aux évènements politico-médiatiques brésilien avec un retour en arrière vers le tropicalisme des 70’s et ses revendications civiques; à la même époque, en face du brésil sévissaient au Gabon Jacques Messi et les Dissoumbas tout en oscillation; les sorties antillaises remixées chez Sol Power. Un détour rastafari avec la succession de collaborations des mythiques King Tubby, Burning Spear, Augustus Pablo et son cortège d’incantations mystiques positive iries etc… L’électro ensorcellante des péruviens Dengue Dengue Dengue; le discours hygiéniste de Jacques Ary à base d’ingestions immodérée de solanacées sur fond de cha-cha-cha; nous resterons en Afrique de l’Ouest jusqu’à l’une de nos fratrie préférée le Duo Garcia.

Groundation

Péroké – Little Atlas

Péroké – Saajan Ki Motor-Cycle

Péroké – Tail Wagging The Dog

Antonio Adolfo – Transamazonica

Jards Macale – Farinha De Desprezo

Moraes Moreira – Desabafo e Desafio

Gilberto Gil – Sai Do Sereno

Jacques Messi et les Dissoumbas de Libreville – Dze Ya Yi Wa Dzon

Jacques Messi et les Dissoumbas de Libreville – Mene Mebua

Aura – Boogie On Saturday

Max Ransay – Ti Kanno

Eugene Mona – Lizo

Harry Mudie mt King Tubby’s – Roman Dub

Burning Spear – Jah Boto

Augustus Pablo – Sounds From Levy

Dry & Heavy – Mr Blueflame

Dengue Dengue Dengue – Ayani Huni Kuin

Andréa Benini – Jawa

Jacquesd Ary – Mange Des Tomates

L’Orchestre Mabatalaï – Titina

Nyboma – C’est Ci Ou C’est Celà

Duo Garcia – Sahara Sufi