Maggot Brain | Argentine F*** Off

Émission du 29 juin 2018

Bien entendu références hautement culturelles pour un titre pareil, Spinoza, Hegel, Kant, Thierry Rolland et Jean Mimi, Remy Ngono, Dr Fuentes, Estelle Domenech. Rien à voir avec le football et la compétition internationale, n’est-ce pas? Santa Maradona je ne prierai pas pour toi (référence à la Mano Negra) au contraire, je t’excommunie de mes églises. En attendant, dégustons du Lunatic, Blackbyrds, G Wax, Too Short, Patti Austin, Bad Brains, Celtic Frost, une mini session RIIP Fest 2018, Geto Boyz, Parliament, Shams Dinn, Sandra De Sa.